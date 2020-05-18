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Красноярский край показал средние результаты по объему ввода жилья

Главная Общество
Красноярск
15:50 18 Мая 2020
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты РИА «Рейтинга» составили список регионов по объему ввода жилья в пересчете на одного жителя. По итогам 2019 года больше всего квадратных метров возвели в Ленинградской, Московской и Тюменской областях. Красноярский край оказался только на 48 месте. 

На одного человека в сибирском регионе приходится менее 0,50 метра. Разрыв между лидерами довольно большой - на одного красноярца в 2019 году было рассчитано в три раза меньше квадратов, чем на жителя Ленинградской области. 

 

Тем не менее, по сравнению с 2018 годом Красноярский край оказался в плюсе - изменение объемов ввода жилья было положительным (+3,4%). Наиболее существенные темпы роста зафиксированы на Дальнем Востоке - +70%, а также в Москве - +48%. 

Напомним, в прошлом году застройщики сдали в эксплуатацию в Красноярском крае порядка 1,2 млн кв. м.

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