Красноярский край показал средние результаты по объему ввода жилья

Специалисты РИА «Рейтинга» составили список регионов по объему ввода жилья в пересчете на одного жителя. По итогам 2019 года больше всего квадратных метров возвели в Ленинградской, Московской и Тюменской областях. Красноярский край оказался только на 48 месте.

На одного человека в сибирском регионе приходится менее 0,50 метра. Разрыв между лидерами довольно большой - на одного красноярца в 2019 году было рассчитано в три раза меньше квадратов, чем на жителя Ленинградской области.

Тем не менее, по сравнению с 2018 годом Красноярский край оказался в плюсе - изменение объемов ввода жилья было положительным (+3,4%). Наиболее существенные темпы роста зафиксированы на Дальнем Востоке - +70%, а также в Москве - +48%.

Напомним, в прошлом году застройщики сдали в эксплуатацию в Красноярском крае порядка 1,2 млн кв. м.