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Улица Горького преобразилась после реконструкции

Главная Общество
Красноярск
14:45 18 Мая 2020
общество, красноярск, реконструкция
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Красноярцы успели оценить отреставрированную улицу Горького - здесь появились стилизованные фонари, деревянный тротуар и скамейки. Все провода и кабели строители спрятали под землю. На улице появилась разноформатная брусчатка.

«До конца года здесь появится целый квартал отреставрированной красоты XIX и ХХ века. К этому времени завершатся все наружные и отделочные работы в домах, будет воссоздано ограждение, ворота, заплоты», - рассказали в мэрии. 

Какой стала улица Горького, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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