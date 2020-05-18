Улица Горького преобразилась после реконструкции

Красноярцы успели оценить отреставрированную улицу Горького - здесь появились стилизованные фонари, деревянный тротуар и скамейки. Все провода и кабели строители спрятали под землю. На улице появилась разноформатная брусчатка.

«До конца года здесь появится целый квартал отреставрированной красоты XIX и ХХ века. К этому времени завершатся все наружные и отделочные работы в домах, будет воссоздано ограждение, ворота, заплоты», - рассказали в мэрии.

Какой стала улица Горького, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf