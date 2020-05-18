Красноярцам разрешили сдавать экзамены на права

С 19 мая сотрудники ГИБДД Красноярска начинают принимать экзамены у будущих водителей на право управления транспортными средствами. Об этом объявили в краевой полиции.

Теорию и практику можно сдавать только в масках и перчатках - учеников обещают рассадить в аудиториях с соблюдением необходимой дистанции. К сдаче обещают не допускать людей с признаками ОРВИ и повышенной температурой.

«Кроме того, будет возобновлен прием лиц, лишенных права управления ТС, для проверки знаний ПДД. На момент записи срок до окончания лишения должен быть не более 3 месяцев или закончиться полностью», - говорится в сообщении.

Напомним, экзамены на права в Красноярском крае временно перестали принимать в апреле из-за распространения коронавируса.