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Красноярцам разрешили сдавать экзамены на права

Главная Общество
Красноярск
13:30 18 Мая 2020
общество, красноярск, права
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 19 мая сотрудники ГИБДД Красноярска начинают принимать экзамены у будущих водителей на право управления транспортными средствами. Об этом объявили в краевой полиции. 

Теорию и практику можно сдавать только в масках и перчатках - учеников обещают рассадить в аудиториях с соблюдением необходимой дистанции. К сдаче обещают не допускать людей с признаками ОРВИ и повышенной температурой. 

«Кроме того, будет возобновлен прием лиц, лишенных права управления ТС, для проверки знаний ПДД. На момент записи срок до окончания лишения должен быть не более 3 месяцев или закончиться полностью», - говорится в сообщении. 

Напомним, экзамены на права в Красноярском крае временно перестали принимать в апреле из-за распространения коронавируса. 

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