Подрядчики СГК будут ремонтировать красноярские теплосети без выходных

Сибирская генерирующая компания завершила торги по выбору организаций, которые будут выполнять ремонт теплосетей в Красноярске. Подрядчики определены на весь объем работ, запланированный на этот сезон. В связи с большим объемом перекладки и сжатыми сроками работать им предстоит не только в будни.

Капитальный ремонт на красноярских тепловых сетях в текущем году будут выполнять АО СибЭР», ООО «БЛИК», ООО «Ярэнергосервис», ООО «Кратэр». Они имеют широкие технические возможности и большой опыт аналогичных работ. Важным моментом при выборе стала готовность подрядчиков вывести персонал на работу в выходные и праздничные дни. В постоянно действующих бригадах будет задействовано 156 человек, плюс для выполнения некоторых работ планируется привлекать субподрядчиков.

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Фото с сайта Сибирской генерирующей компании

По материалам Сибирской генерирующей компании