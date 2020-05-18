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Подрядчики СГК будут ремонтировать красноярские теплосети без выходных

Главная Общество
Красноярск
12:38 18 Мая 2020
энергетика, ремонт, теплоснабжение, компания
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Сибирская генерирующая компания завершила торги по выбору организаций, которые будут выполнять ремонт теплосетей в Красноярске. Подрядчики определены на весь объем работ, запланированный на этот сезон. В связи с большим объемом перекладки и сжатыми сроками работать им предстоит не только в будни.

Капитальный ремонт на красноярских тепловых сетях в текущем году будут выполнять АО СибЭР», ООО «БЛИК», ООО «Ярэнергосервис», ООО «Кратэр». Они имеют широкие технические возможности и большой опыт аналогичных работ. Важным моментом при выборе стала готовность подрядчиков вывести персонал на работу в выходные и праздничные дни. В постоянно действующих бригадах будет задействовано 156 человек, плюс для выполнения некоторых работ планируется привлекать субподрядчиков.

Подробности читайте в статье на сайте Сибирской генерирующей компании

Фото с сайта Сибирской генерирующей компании
По материалам Сибирской генерирующей компании

В статье упоминаются:
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