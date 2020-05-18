Силы Минобороны перебросили в Северо-Енисейский район

Помощь в предотвращении распространения коронавируса в Северо-Енисейском районе края окажут военные. Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина сформирует свободный отряд бойцов и военной техники.

Цель полка - развернуть в поселке Еруда полевой лагерь на тысячу койко-мест. Мобильный госпиталь для заболевших людей перебросили из Кузбасса и Алтайского края.

«Сводный отряд Минобороны России с 19 мая приступит к практическому выполнению задач по проведению комплекса дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях локализации вспышки коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении ведомства.

В отряд входят более 200 военных, в том числе 77 врачей, а также около 100 единиц техники.

Отметим, что 18 мая в Северо-Енисейский район вылетел губернатор края Александр Усс. Там он проведет расширенное заседание оперативного штаба по предотвращению эпидемии COVID-19.

Фото: Минобороны РФ