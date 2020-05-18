В красноярских МФЦ теперь можно оформить президентские выплаты на детей

Оформить СНИЛС для получения президентских выплат на детей, а также подать заявление на оформление выплат теперь можно в многофункциональных центрах Красноярска. На прошлой неделе горожане провели по несколько часов в очередях, чтобы подать документы в отделения Пенсионного фонда. Только в Советском районе сотрудники ПФР за день обслужили около 900 клиентов.

«В настоящее время в МФЦ выделены отдельные специалисты для принятия заявлений от родителей на новые выплаты и получение СНИЛС. Только в Красноярске 30% от общего количества окон временно переведены на предоставление этих услуг», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На прием в МФЦ необходимо предварительно записаться через сайт или по телефонам: 8-800-200-39-12, 8 (391) 205-39-12.

Напомним, подать заявление на получение президентских выплат можно до 1 октября. Красноярцы, которые воспитывают детей от 0 до 3 лет, вне зависимости от дохода семьи, получат по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь на каждого малыша. Семьи, где есть дети от 3 до 16 лет, получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.