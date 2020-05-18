Из Красноярска назначены дополнительные электрички

«Краспригород» назначил дополнительные электрички на дачных направлениях. Поезда до станций Красноярск-Северный, Снежница, а также утренняя и вечерняя электрички до Зыково теперь курсируют ежедневно. Ранее они отравлялись в рейсы только по выходным. Поезда «Красноярск – Кемчуг – Красноярск», а также «Кача – Красноярск» теперь будут выезжать в рейсы не только по субботам, но и по воскресеньям.

«Назначаются «сквозные» поезда, позволяющие жителям краевого центра добираться до дачных участков с одного берега Енисея на другой без пересадки на станции Красноярск. Так, по субботам и воскресеньям теперь будет ходить беспересадочный электропоезд Кемчуг – Красноярск – Камарчага (отправление со станции Кемчуг в 15:23, прибытие на станцию Красноярск в 17:29; отправление со станции Красноярск в 17:40, прибытие на станцию Камарчага в 19:48)», - рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Кроме того, каждый день будут курсировать электрички на направлениях: «Зыково – Красноярск – Зеледеево», «Чернореченская – Красноярск – Зыково» и «Снежница – Красноярск – Заозерная».

Количество вагонов на самых востребованных направлениях увеличено, чтобы у пассажиров была возможность соблюдать социальную дистанцию.