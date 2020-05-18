В общежитии СФУ в Студгородке семья заболела коронавирусом

Коронавирус подтвержден у жильцов общежития №11 СФУ в Студгородке. В пресс-службе вуза сообщили, что заболели члены одной семьи, которые живут на ул. Борисова, 22. Это служебное общежитие для сотрудников вуза и их родственников, а также людей, которые проработали в университете более 10 лет и сохранили право проживания.

COVID-19 нашли у семейной пары. О состоянии заболевших не сообщается.

«Уважаемые сотрудники, преподаватели и студенты. В семье наших сотрудников подтвержден диагноз — коронавирусная инфекция. Сообщаем об этом в инициативном порядке, чтобы вы были информированы, берегли себя и не нарушали режим самоизоляции», - говорится на официальном сайте СФУ.

В здании провели дезинфекцию, а также усилили контроль за мобильностью жильцов. В апреле коронавирус обнаружили у сотрудника СФУ в общежитии №4 на пр. Свободный. Он выздоровел, новых случаев заражения в том здании больше не было.