18 мая
Красноярск
погода +17 °C
73.21
 
€ 79.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В общежитии СФУ в Студгородке семья заболела коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
09:15 18 Мая 2020
красноярск, общество, сфу
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Коронавирус подтвержден у жильцов общежития №11 СФУ в Студгородке. В пресс-службе вуза сообщили, что заболели члены одной семьи, которые живут на ул. Борисова, 22. Это служебное общежитие для сотрудников вуза и их родственников, а также людей, которые проработали в университете более 10 лет и сохранили право проживания.

COVID-19 нашли у семейной пары. О состоянии заболевших не сообщается.

«Уважаемые сотрудники, преподаватели и студенты. В семье наших сотрудников подтвержден диагноз — коронавирусная инфекция. Сообщаем об этом в инициативном порядке, чтобы вы были информированы, берегли себя и не нарушали режим самоизоляции», - говорится на официальном сайте СФУ.

В здании провели дезинфекцию, а также усилили контроль за мобильностью жильцов. В апреле коронавирус обнаружили у сотрудника СФУ в общежитии №4 на пр. Свободный. Он выздоровел, новых случаев заражения в том здании больше не было.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Из Красноярска назначены дополнительные электрички

Из Красноярска назначены дополнительные электрички

18 Мая 2020 г.
Четыре поезда на дачных направлениях стали ежедневными
Новости Красноярска: Центральный парк в Красноярске открыт для прогулок

Центральный парк в Красноярске открыт для прогулок

18 Мая 2020 г.
Аттракционы пока не работают
Новости Красноярска: Еще 114 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

Еще 114 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

17 Мая 2020 г.
Всего в регионе 1765 заболевших
Новости Красноярска: Синоптики предупредили о продолжительной жаре в Красноярске

Синоптики предупредили о продолжительной жаре в Красноярске

17 Мая 2020 г.
Температура воздуха поднимется до +30 градусов
Новости Красноярска: Колонию в Красноярске закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников

Колонию в Красноярске закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников

17 Мая 2020 г.
У них подозревают коронавирус
Новости Красноярска: Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае выросло на 61

Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае выросло на 61

16 Мая 2020 г.
В регионе ввели карантин для вахтовых рабочих
Новости компаний
15/05
Норильчанам ускорили мобильный интернет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска произошли масштабные кадровые перестановки

В мэрии Красноярска произошли масштабные кадровые перестановки

14 Мая 2020 г.
Главой УДИБ стал Евгений Жвакин
Новости Красноярска: Депутаты краевого Заксобрания отчитались о доходах за прошлый год

Депутаты краевого Заксобрания отчитались о доходах за прошлый год

14 Мая 2020 г.
Назван самый богатый парламентарий
Новости Красноярска: В Красноярске испортится погода: синоптики обещают град и грозы

В Красноярске испортится погода: синоптики обещают град и грозы

13 Мая 2020 г.
Температура опустится до 12 градусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19