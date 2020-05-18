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Центральный парк в Красноярске открыт для прогулок

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Красноярск
08:30 18 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске открыт вход в Центральный парк. Гостей ждут ежедневно с 11:00 до 22:00. Красноярцам разрешено гулять по парку, но аттракционы пока не работают. При этом в администрации общественного пространства сообщили о старте продаж безлимитных абонементов с открытой датой. Во время прогулок в парке горожан призывают соблюдать общественную дистанцию.

«В Центральном парке можно погулять с семьей, заняться спортом, съесть хот-дог или бургер, послушать музыку, покормить белок, полежать на лавочке, выпить фруктовый шей. Мы призываем всех не забывать соблюдать социальную дистанцию, и конечно же оставаться дома в случае плохого самочувствия», - призывают в пресс-службе Центрального парка.

Напомним, ранее для прогулок были открыты остров Татышев, набережная и парк «Гремячая грива». Ожидается, что на этой неделя для посещений станут доступны «Столбы».

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