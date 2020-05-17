Еще 114 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

В Красноярском крае 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные за 17 мая предоставили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в регионе 1765 зараженных. Из них 542 полностью здоровы (+11 за сутки). Новых смертельных случаев в Красноярском крае зарегистрировано не было. С начала пандемии 18 человек с диагнозом COVID-19 скончались. В основном это пожилые пациенты с различными хроническими заболеваниями.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 61,4. Темп прироста за сутки – 6,9 %», - пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что в России за сутки коронавирус подтвердился у 9709 человек в 85 регионах. 94 пациента умерли.

Фото: Минздрав