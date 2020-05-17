17 мая
Красноярск
погода +25 °C
73.21
 
€ 79.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Еще 114 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
14:39 17 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные за 17 мая предоставили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19. 

Всего в регионе 1765 зараженных. Из них 542 полностью здоровы (+11 за сутки). Новых смертельных случаев в Красноярском крае зарегистрировано не было. С начала пандемии 18 человек с диагнозом COVID-19 скончались. В основном это пожилые пациенты с различными хроническими заболеваниями. 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 61,4. Темп прироста за сутки – 6,9 %», - пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора. 

Отметим, что в России за сутки коронавирус подтвердился у 9709 человек в 85 регионах. 94 пациента умерли. 

Еще 114 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

Фото: Минздрав

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Синоптики предупредили о продолжительной жаре в Красноярске

Синоптики предупредили о продолжительной жаре в Красноярске

17 Мая 2020 г.
Температура воздуха поднимется до +30 градусов
Новости Красноярска: Колонию в Красноярске закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников

Колонию в Красноярске закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников

17 Мая 2020 г.
У них подозревают коронавирус
Новости Красноярска: Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае выросло на 61

Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае выросло на 61

16 Мая 2020 г.
В регионе ввели карантин для вахтовых рабочих
Новости Красноярска: Эвенкийскому краеведческому музею обновят вход и полы

Эвенкийскому краеведческому музею обновят вход и полы

16 Мая 2020 г.
Продолжится ремонт здания в Туре
Новости Красноярска: Красноярцы добрались домой из Гоа

Красноярцы добрались домой из Гоа

16 Мая 2020 г.
Авиарейс выполнила компания «Россия»
Новости Красноярска: В Татышев-парке обновят павильоны велопроката

В Татышев-парке обновят павильоны велопроката

15 Мая 2020 г.
Услуги предоставят муниципалы и частники
Новости компаний
15/05
Норильчанам ускорили мобильный интернет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жителей Красноярского края обязали носить маски в общественных местах

Жителей Красноярского края обязали носить маски в общественных местах

12 Мая 2020 г.
Губернатор обратился к жителям региона
Новости Красноярска: Вторая половина мая в Красноярском крае будет аномально жаркой

Вторая половина мая в Красноярском крае будет аномально жаркой

12 Мая 2020 г.
Температура воздуха поднимется выше нормы на 10-12 градусов
Новости Красноярска: «227 случаев»: в Красноярском крае установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

«227 случаев»: в Красноярском крае установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

12 Мая 2020 г.
Всего в регионе 1428 заразившихся
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19