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Синоптики предупредили о продолжительной жаре в Красноярске

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Красноярск
12:42 17 Мая 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Вторая половина мая в Красноярске будет жаркой. По прогнозам синоптиков gismeteo.ru, в понедельник, 18 мая, температура воздуха поднимется до +25....+27 градусов. Порывы северо-восточного ветра усилятся до 10 м/с. 

«18 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В южных районах Красноярского края ожидается температура воздуха +25...+30 градусов», - говорится на сайте Среднесибирского УГМС. 

Во вторник, 19 мая, столбики термометров поднимутся до +25 градусов, днем возможен кратковременный дождь. 

В среду, 20 мая, метеорологи прогнозируют ясную погоду, без осадков. Красноярцев ждет летняя жара - в городе потеплеет до +26...+28 градусов. 

Отметим, что до конца мая температура будет на 10-12 градусов выше нормы. Дождливые дни ожидаются крайне редко. Столбики термометров не опустятся ниже +25 градусов. 

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