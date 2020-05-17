Синоптики предупредили о продолжительной жаре в Красноярске

Вторая половина мая в Красноярске будет жаркой. По прогнозам синоптиков gismeteo.ru, в понедельник, 18 мая, температура воздуха поднимется до +25....+27 градусов. Порывы северо-восточного ветра усилятся до 10 м/с.

«18 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В южных районах Красноярского края ожидается температура воздуха +25...+30 градусов», - говорится на сайте Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 19 мая, столбики термометров поднимутся до +25 градусов, днем возможен кратковременный дождь.

В среду, 20 мая, метеорологи прогнозируют ясную погоду, без осадков. Красноярцев ждет летняя жара - в городе потеплеет до +26...+28 градусов.

Отметим, что до конца мая температура будет на 10-12 градусов выше нормы. Дождливые дни ожидаются крайне редко. Столбики термометров не опустятся ниже +25 градусов.