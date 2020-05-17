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Колонию в Красноярске закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников

Главная Общество
Красноярск
11:46 17 Мая 2020
общество, красноярск, гуфсин
Автор: Sibnovosti.ru
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Исправительную колонию №6 в Красноярске закрыли на карантин - у трех сотрудников выявлены признаки ОРВИ. Специалисты взяли у заболевших биоматериалы на коронавирус, рассказали в ГУФСИН по Красноярскому краю. 

Сотрудников с подозрением на COVID-19 уже изолировали, а помещения обработали дезинфицирующими средствами. 

«Контактировавшие с ними лица изолированы, взяты анализы. Все они также находятся под наблюдением медицинских работников. Сотрудники исправительного учреждения переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений», - рассказали в ведомстве. 

В ГУФСИН заверили, что медработники постоянно следят за здоровьем работников и заключенных. В рамках борьбы с коронавирусом в колониях временно запрещены свидания с родственниками. 

Фото: ГУФСИН

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