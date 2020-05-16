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Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае выросло на 61

Главная Общество
Красноярск
14:46 16 Мая 2020
вирус, роспотребнадзор, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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За последние сутки в Красноярском крае зарегистрирован 61 случай заболевания COVID-19. Их общее число с начала эпидемии достигло 1 651.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 57,4. Темп прироста за сутки – 3,8 %», - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Вчера губернатор Александр Усс внес изменения в указ о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. Согласно документу, работодатель, привлекающий вахтовых сотрудников, должен разместить их в специально приспособленных помещениях (по типу обсерваторов) на 14 дней до выезда к фактическому месту работы.

Фото: pixabay.com

 

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