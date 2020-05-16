Эвенкийскому краеведческому музею обновят вход и полы

В этом году в Туре продолжится ремонт здания Эвенкийского краеведческого музея. Об этом сообщили в администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

По данным руководителя департамента капстроительства районной администрации Олега Морозова, в ходе работ в 2020 году здесь будут утеплены полы, выполнен ремонт систем водоотведения и теплоснабжения второго этажа. Кроме того, смонтируют новый центральный вход с крыльцом.

Музей работает в статусе муниципального бюджетного учреждения культуры. Здесь хранятся более 16 тыс. экспонатов искусства эвенков дореволюционной эпохи.

Фото: сайт МБУК «Эвенкийский краеведческий музей»