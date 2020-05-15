В Татышев-парке обновят павильоны велопроката

В Красноярске объявлены торги на размещение пунктов проката спортивного инвентаря в Татышев-парке. Организатор процедуры - «Центр реализации социальных проектов», который управляет островом. У бизнесменов есть семь дней на подготовку заявок, а затем еще неделя – на подачу документов. Торги решено провести в форме запроса котировок, чтобы освободить малый бизнес от дополнительных финансовых затрат на электронные подписи. Итоги обещают подвести в открытом формате - на мероприятии смогут присутствовать сами заявители, а победитель по каждому лоту будет определяться на основании ценового предложения.

В результате услуги проката после ослабления режима самоизоляции будут предоставлять как муниципалитет, так и бизнес. Количество велосипедов и другого оборудования для спорта и досуга в сезоне-2020 планируется сохранить на прежнем уровне.

«Мы очень надеемся, что в июне самоизоляция закончится, а пока время попусту решили не тратить. Сегодня мы объявляем торги, которые будут предельно прозрачными. Победителем признают того предпринимателя, кто даст наибольшую цену от стартовой. Схема размещения павильонов немного изменилась из-за расширения парковки, однако сами павильоны преобразятся», - рассказал и.о. директора МАУ «Центр реализации социальных проектов» Евгений Пьянков.

Павильоны велопроката оборудуют пандусами для маломобильных групп, а их фасад в экостиле впишется в окружающее пространство. Они будут вдвое вместительнее нынешних павильонов-трансформеров и, что очень важно, – могут использоваться круглогодично. Это позволит уйти от сезонного принципа работы пунктов проката и заключать договоры с предпринимателями на долгий срок, в том числе и на зимний период, чтобы бизнесмены смогли организовать прокат зимнего инвентаря – лыж, коньков, саней и ледянок. Всего к началу сезона подготовят восемь таких павильонов.

Это не все изменения, которые этим летом ждут Татышев-парк. В этом году продолжится обустройство водоемов, расширение дорожек и тропинок, в планах ремонт части спортивных площадок, а в районе вантового моста предполагается построить новый детско-спортивный городок.