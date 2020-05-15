Любимое место отдыха горожан станет еще удобнее

В Красноярске объявлены торги на размещение пунктов проката спортивного инвентаря в Татышев-парке. В первую очередь речь идет о прокате велосипедов и роликовых коньков. Однако в этом году павильоны проката станут круглогодичными.

Организатор процедуры торгов - «Центр реализации социальных проектов», который управляет островом. У бизнесменов есть семь дней на подготовку заявок, а затем еще неделя – на подачу документов. Торги решено провести в форме запроса котировок. Это освободит малый бизнес от дополнительных финансовых затрат на электронные подписи. Итоги обещают подвести в открытом формате - на мероприятии смогут присутствовать сами заявители, а победитель по каждому лоту будет определяться на основании ценового предложения.

«Сегодня я вижу в том, что происходит в Татышев-парке, позитив. Сюда пришел порядок, пространством занимается хорошая команда управленцев. Вектор развития выбран довольно неплохой. Формат и обустройство должны быть удобными для горожан и, что немаловажно, для бизнеса. Абсолютно понятная система работы частных торговых точек и пунктов проката. У острова появился хозяин, и это здорово», - поделился бизнесмен Андрей Болсуновский.

В результате услуги проката после ослабления режима самоизоляции будут предоставлять как муниципалитет, так и бизнес. Количество велосипедов и другого оборудования для спорта и досуга в сезоне-2020 сохранят на прежнем уровне.

«Мы очень надеемся, что в июне самоизоляция закончится, а пока попусту решили не тратить время. Сегодня мы объявляем торги, которые будут предельно прозрачными. Победителем признают того предпринимателя, кто даст наибольшую цену от стартовой. Схема размещения павильонов немного изменилась из-за расширения парковки, однако сами павильоны преобразятся», - рассказал директор МАУ «Центр реализации социальных проектов» Евгений Пьянков.

К концу июня Татышев-парке дополнительно планируется запустить в работу совершенно новые павильоны для проката. Площадь объектов составит 72 кв.м, они будут оборудованы двумя входами (включая служебный), помещением для хранения инвентаря и специальной зоной под навесом, где инвентарь будет выставляться для посетителей. Помимо этого, сооружение оборудуют пандусами для маломобильных групп населения, а его фасад в экостиле впишется в окружающее пространство.

Новые объекты будет вдвое вместительнее нынешних павильонов-трансформеров и могут использоваться круглогодично. В дальнейшем это позволит уйти от сезонного принципа работы пунктов проката и заключать договоры с предпринимателями на долгий срок. Таким образом, в этих павильонах бизнесмены смогут организовать прокат зимнего инвентаря – лыж, коньков, саней, ледянок и пр.

«У нас, жителей, есть большая потребность в том, чтобы павильоны проката стали круглогодичными. Думаю, за время самоизоляции многие привыкли и полюбили спорт на свежем воздухе и вряд ли теперь расстанутся с этой привычкой. А значит, желающих заниматься здесь в любую погоду будет больше. Думаю, и бизнесу будет удобнее работать весь год. Ведь зимние виды спорта в нашем городе любят так же сильно, как катание на роликах и велосипедах летом», - рассказала посетитель Татышев-парка Дарья Носова.

Это не все изменения, которые этим летом ждут Татышев-парк. В этом году продолжится обустройство водоемов, расширение дорожек и тропинок, в планах ремонт части спортивных площадок, а в районе вантового моста предполагается построить новый детско-спортивный городок.