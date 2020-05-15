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Норильчанам ускорили мобильный интернет

Главная Общество
Красноярск
14:50 15 Мая 2020
связь, технологии, норильск, город, интернет, сеть, оператор
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В Норильске появился мобильный интернет 4G на скорости свыше 50 Мбит/с. Модернизацию сетей сотовой связи в самом крупном северном городе края провел МегаФон.

Для того, чтобы обеспечить покрытие 4G за полярным кругом оператор запустил более 20 базовых станций технологии LTE сразу в двух диапазонах 1800 и 2600 МГц. По словам специалистов, это дает одновременно высокие скорости, стабильность и улучшенное проникновение сигнала в помещения.

Стройка МегаФона в Норильске включала районы Талнах, Каеркан и Оганер, также высокоскоростной интернет появился в аэропорту Алыкель и Дудинке. Как пояснили в компании, после модернизации абоненты могут в 10 раз быстрее загружать фильмы, слушать музыку и общаться по видеосвязи без задержек.

Также для запуска 4G инженеры установили новое радиорелейное оборудование, за счет чего выросла пропускная способность сети внутри Норильского промышленного региона. Дополнительно МегаФон в два раза увеличил ёмкость канала в наземной волоконно-оптической линии связи, которая соединяет северный город с «материком». При этом на экстренные случаи для резервирования основной ВОЛС оператор сохраняет спутниковый канал.

Норильчанам ускорили мобильный интернет

По словам директора Красноярского отделения МегаФона Виталия Молоткова, работы по модернизации сети МегаФона в Норильске будут продолжены.

«Как только позволят погодные условия, мы продолжим строительство и в этом году увеличим сеть 4G еще практически вдвое, чтобы стабильность и скорость мобильного интернета сохранялись даже при повышенных нагрузках», — прокомментировал он.

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

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