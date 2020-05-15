Пункты проката на острове Татышев хотят сделать круглогодичными

В Красноярске временно закрыты пункты велопроката. В этом году остров Татышев преобразят - горожанам обещают новые и более современные пункты выдачи инвентаря, объекты спорта и отдыха.

Как рассказали в мэрии Красноярска, в этом году выбирать велопрокатчиков будут по запросу котировок - от электронных процедур чиновники решили отказаться. Бизнесменам предлагают в течение недели подготовить свои заявки и затем за такой же срок подать документы. Победитель по каждому лоту будет определяться на основании цены.

Прокат будет работать в павильонах со стильной деревянной обшивкой — всего запланировано 8 пунктов. Это меньше, чем в прошлом году (19 точек).

«Остальные павильоны, которые ранее также задействовали для проката, не могут быть использованы по причине высокого физического износа», - заявили в администрации.

Сами точки выдачи инвентаря разместят вблизи парковок на западной части острова в районе Октябрьского моста, но при этом рассредоточат по двум площадкам. Чиновники считают, что так красноярцам будет удобнее пользоваться услугами частников.

В конце июня на острове появятся совершенно новые павильоны-трансформеры - сооружения очень просторные и могут использоваться круглый год. Их расположение показано на онлайн-карте.

В планах на это лето продолжить обустройство водоемов Татышев-парка, расширить тропинки, отремонтировать спортплощадки, а в районе Вантового моста построить детский городок.