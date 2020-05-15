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Пункты проката на острове Татышев хотят сделать круглогодичными

Главная Общество
Красноярск
14:48 15 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске временно закрыты пункты велопроката. В этом году остров Татышев преобразят - горожанам обещают новые и более современные пункты выдачи инвентаря, объекты спорта и отдыха. 

Как рассказали в мэрии Красноярска, в этом году выбирать велопрокатчиков будут по запросу котировок - от электронных процедур чиновники решили отказаться. Бизнесменам предлагают в течение недели подготовить свои заявки и затем за такой же срок подать документы. Победитель по каждому лоту будет определяться на основании цены. 

Прокат будет работать в павильонах со стильной деревянной обшивкой — всего запланировано 8 пунктов. Это меньше, чем в прошлом году (19 точек). 

«Остальные павильоны, которые ранее также задействовали для проката, не могут быть использованы по причине высокого физического износа», - заявили в администрации. 

Сами точки выдачи инвентаря разместят вблизи парковок на западной части острова в районе Октябрьского моста, но при этом рассредоточат по двум площадкам. Чиновники считают, что так красноярцам будет удобнее пользоваться услугами частников. 

В конце июня на острове появятся совершенно новые павильоны-трансформеры - сооружения очень просторные и могут использоваться круглый год. Их расположение показано на онлайн-карте. 

В планах на это лето продолжить обустройство водоемов Татышев-парка, расширить тропинки, отремонтировать спортплощадки, а в районе Вантового моста построить детский городок.

Пункты проката на острове Татышев хотят сделать круглогодичными

 

 

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