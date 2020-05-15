В крае назвали перечень объектов недвижимости для кадастровой оценки

Порядок расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости в Красноярском крае становится более простым и прозрачным - за проведенную работу отвечают специалисты «Центра кадастровой оценки». Эксперты уже сформировали перечень на основании материалов Росреестра и органов местного самоуправления.

Так, в 2020 году в крае определяется кадастровая стоимость земельных участков, которые находятся в черте населенных пунктов. Это делается по требованию федерального законодательства. Процесс касается всех собственников объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке.

«В перечень вошли земельные участки всех населенных пунктов края, а также максимально возможная информация от кадастрового номера участка, его площади и даты постановки на учет до вида использования земельных участков», - рассказали в региональном правительстве.

В первую очередь необходимо узнать вид использования земли - от этого зависит цена объекта. Собственникам советуют сверить все данные: площадь, адрес объекта, назначение и так далее. Именно на этом этапе довольно просто можно внести изменения и исправить недочеты с минимальными затратами.

Список можно посмотреть на сайте краевого министерства экономики и регионального развития, а также на сайте Центра кадастровой оценки.

«Если в перечне вид использования не совпадает с данными правоустанавливающего документа или сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, то, конечно, стоит обратиться в Центр кадастровой оценки. Проверка параметров участков в интересах всех сторон – но, прежде всего, собственников. Если допущены технические ошибки, то они должны быть исправлены, и лучше это сделать до определения кадастровой стоимости», - подчеркнул министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.

Директор КГБУ «Центр кадастровой оценки» Елена Марченко рассказала про все этапы оценки:

«Первый этап подготовительный. Мы собираем всю информацию для проведения государственной кадастровой оценки. Второй этап - проведение специалистами непосредственной самой процедуры. Мы уже получили перечень объектов оценки и проставили вид разрешенного использования в соответствии с методологией. Список нужно посмотреть всем собственникам, для этого необходимо зайти на ресурсы, ввести номер участка или адрес и проверить все характеристики», - пояснила Елена Марченко.

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