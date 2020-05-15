Апелляцию Анатолия Быкова рассмотрят в суде на следующей неделе

Свердловский районный суд Красноярска рассмотрит апелляцию бизнесмена и политика Анатолия Быкова на следующей неделе. Адвокаты будут добиваться изменения меры пресечения - подозреваемый находится в СИЗО до 4 июля 2020 года. Об этом рассказали в краевом суде.

«Апелляционная жалоба на решение Свердловского районного суда Красноярска по поводу избрания меры пресечения Анатолию Быкову поступила. Теперь в районном суде будет сформирован пакет документов и переправлен в Красноярский краевой суд», - рассказали о процедуре в высшей инстанции.

О дате заседания пообещали рассказать позже.

Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. О подробностях преступления Sibnovosti.ru сообщали ранее.