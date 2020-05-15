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Пьяных водителей в Красноярске будут ловить днем

Главная Общество
Красноярск
11:44 15 Мая 2020
общество, красноярск, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Сотрудники дорожной полиции проверят красноярских водителей на трезвость. Обычно патрули выставляют ночью, но из-за роста числа пьяных ДТП нарушителей теперь будет ловить и в дневные часы. Об этом рассказали в ГИБДД. 

По данным ведомства, за четыре месяца 2020 года в Красноярске зафиксировано 37 пьяных аварий - в результате ДТП один человек погиб, а 53 получили травмы. 

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий выросло на 20», - рассказали в ГИБДД. 

Массовые проверки автомобилистов решено проводить практически круглосуточно. Уже сегодня днем первые экипажи выйдут на городские улицы. Водителям с признаками опьянения предложат пройти освидетельствование. 

Напомним, красноярцев также просят жаловаться на нетрезвых автомобилистов - это можно сделать по телефону специальной «Синей линии»: 263-10-19. 

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