Пьяных водителей в Красноярске будут ловить днем

Сотрудники дорожной полиции проверят красноярских водителей на трезвость. Обычно патрули выставляют ночью, но из-за роста числа пьяных ДТП нарушителей теперь будет ловить и в дневные часы. Об этом рассказали в ГИБДД.

По данным ведомства, за четыре месяца 2020 года в Красноярске зафиксировано 37 пьяных аварий - в результате ДТП один человек погиб, а 53 получили травмы.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий выросло на 20», - рассказали в ГИБДД.

Массовые проверки автомобилистов решено проводить практически круглосуточно. Уже сегодня днем первые экипажи выйдут на городские улицы. Водителям с признаками опьянения предложат пройти освидетельствование.

Напомним, красноярцев также просят жаловаться на нетрезвых автомобилистов - это можно сделать по телефону специальной «Синей линии»: 263-10-19.