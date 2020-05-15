Экс-главе управления культуры Наталье Малащук предложили пост в администрации Манского района

Экс-глава управления культуры мэрии Красноярска Наталья Малащук может занять должность в администрации Манского района.

Новый глава территории Артем Черных предложил чиновнице стать ответственной за развитие туризма. Пока она работает в районной администрации в качестве консультанта и окончательное решение о трудоустройстве планирует принять на следующей неделе.

Красноярцы знают Наталью Малащук как руководителя управления культуры администрации города – на этом посту она проработала с 2009 по 2018 год. После увольнения она несколько месяцев возглавляла школу №22 в Советском районе, а затем переехала в Подмосковье, где была назначена главой управления культуры Солнечногорского района.

Фото со страницы Натальи Малащук в Facebook