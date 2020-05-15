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Красноярским школьникам рассказали о новом порядке сдачи ЕГЭ

Главная Общество
Красноярск
10:26 15 Мая 2020
общество, красноярск, егэ
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты Рособрнадзора рассказали, как школьники по всей стране будут сдавать ЕГЭ в этом году. Коронавирус внес коррективы с сферу образования, рассказали в краевом правительстве. 

Так, для получения аттестатов ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо.

«Их выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет», - рассказали в министерстве образования. 

Решено, что экзамен в 11 классе будут сдавать только те школьники, которые собираются в вуз. Университеты сами определяют список вступительных, необходимых для поступления. 

Изначально планировалось провести ЕГЭ 8 июня, но сроки пришлось перенести - сейчас эксперты рассматривают варианты позднее 19 числа. Экзамены пройдут по одному и тому же расписанию по всей России. 

«Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участникам измерят температуру, а аудитории предварительно дезинфицируют. Рассадка участников будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров», - пояснили в Минобре. 

Добавим, что экзамен по русскому языку обещает стать самым массовым, поэтому его проведут за два дня. 

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