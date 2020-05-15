РУСАЛ запустил обновленный сайт

РУСАЛ запустил новый корпоративный веб-сайт. На обновленном в соответствии с современными трендами ресурсе представлены актуальные сведения о компании, ее продукции, инновационном и устойчивом развитии, а также информация для инвесторов.



Новый веб-сайт расположен по адресу: http://rusal.ru и станет визитной карточкой компании в интернете.

В основе оформления нового ресурса лежит фирменный стиль бренда низкоуглеродного алюминия ALLOW, который РУСАЛ представил в 2017 году.

«Запуск нового корпоративного веб-сайта – это важный шаг в развитии коммуникационной стратегии РУСАЛа. Компания стремится соблюдать высокие стандарты устойчивого развития, повышая экологичность производства, работая над технологиями, дающими возможность производить алюминиевую продукцию с новыми характеристиками и свойствами, реализуя политику по развитию персонала. Обновленный интернет-ресурс РУСАЛа подчеркивает приверженность этим принципам», – отметила директор департамента общественных связей РУСАЛа Ольга Санарова.

Интернет-портал РУСАЛа адаптирован под использование на мобильных устройствах и доступен на трех языках – русском, английском и китайском. Архитектура сайта соответствует потребностям основных целевых аудиторий корпоративного портала – предусмотрены отдельные разделы, посвященные информации о компании, продукции, устойчивом развитии, работе с персоналом, инновациям, а также материалы для инвесторов и журналистов.



Веб-сайт был разработан командой PR и IT-специалистов РУСАЛа совместно со студиями AIC и Individ.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»