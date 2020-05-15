За работу с зараженными Covid-19 врачи «скорых» в Красноярске получают 22 тысячи рублей за смену

Краевой Минздрав обнародовал зарплаты врачей «скорых», которые работают с зараженными Covid-19 пациентами. Так, доктора, которые не входили в состав спецбригад, но выезжали на помощь больным с коронавирусом, зарабатывали по 22 246 рублей за 24-часовую смену, фельдшеры - по 11 772 рублей. Медикам из специализированных бригад выплачивают стимулирующие плюсом к основной зарплате.

«Работники специальных бригад, сформированных для работы с пациентами, инфицированными Covid-19, и контактными с ними лицами, получили, помимо гарантированной зарплаты за работу в режиме «сутки через двое», стимулирующие выплаты в среднем размере 110 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Дополнительные выплаты в Красноярском крае получили 1800 медиков.За время пандемии спецбригады «скорых» выезжали на вызовы к больным коронавирусом более 500 раз.

Добавим, что 170 сотрудников 20-й больницы также получили дополнительные выплаты за работу с пациентами с Covid-19. Надбавки выплачивают не только медперсоналу, но и регистраторам, уборщицам, буфетчицам, кастеляншам и водителям. Власти края взяли вопрос с зарплатами на особый контроль.