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Для улиц Красноярска вырастили 3 млн цветов

Главная Общество
Красноярск
09:00 15 Мая 2020
общество, красноярск, цветы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Городские цветники в этом сезоне оформят с учетом рекомендаций ландшафтных дизайнеров. «Тестовые» клумбы появятся на кольцевых развязках. Цветники на улицах мегаполиса уже готовят к высадке рассады. Для украшения города агрономы вырастили 3 млн цветов. Высаживать в грунт их начнут не раньше 25-28 мая.

«В этом году в городе будут как традиционные клумбы с петуньями и бархатцами, так и более современные и модные цветники, оформленные многолетними растениями, которые создают подобие естественного ландшафта. Они гармонично вписаны в окружающее пространство и могут иметь несколько вариантов оформления в разные времена года благодаря цвету зелени, разным периодам цветения и другим особенностям», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фигуры вертикального озеленения специалисты будут украшать седумами. Еще в тепличных условиях агрономы адаптировали эти растения к жизни на улице.

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