15 мая
Красноярск
погода +9 °C
73.93
 
€ 79.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На выходных в Красноярск вернется теплая погода

Главная Общество
Красноярск
08:30 15 Мая 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Синоптики прогнозируют значительное потепление в Красноярске на выходных. В пятницу, 15 мая, в городе ожидается юго-восточный ветер с порывами до 11 м/с, преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется до +13…+15°С.

«15 мая на юге Таймырского МР днем ожидаются порывы южного ветра до 15-18 м/с, в центральных районах Красноярского края ночью и утром местами туман», - предупредили в Среднесибирском метеоцентре.

В ночь на субботу, 16 мая, температура опустится до +5°С, в светлое время суток термометры покажут +22°С. Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность, без осадков.

В воскресенье, 17 мая, ночью в Красноярске будет около +12°С, днем до +24°С, небольшой дождь.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские медики жалуются на отсутствие обещанных доплат за лечение коронавирусных пациентов

Красноярские медики жалуются на отсутствие обещанных доплат за лечение коронавирусных пациентов

14 Мая 2020 г.
Власти пообещали разобраться
Новости Красноярска: В Красноярском крае резко снизилось число заболевших COVID-19

В Красноярском крае резко снизилось число заболевших COVID-19

14 Мая 2020 г.
За сутки зарегистрирован 21 случай
Новости Красноярска: В красноярских школах не будут вводить постоянное онлайн-обучение

В красноярских школах не будут вводить постоянное онлайн-обучение

14 Мая 2020 г.
Министр образования края опровергла слухи
Новости Красноярска: Гонщиков в Красноярске будет вычислять лазерный комплекс видеофиксации

Гонщиков в Красноярске будет вычислять лазерный комплекс видеофиксации

14 Мая 2020 г.
Новый мобильный комплекс заработал в краевом центре
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт ставит рекорды по грузовым рейсам

Красноярский аэропорт ставит рекорды по грузовым рейсам

14 Мая 2020 г.
Пассажиропоток при этом стремительно падает
Новости Красноярска: На Северном шоссе снова изменилась схема проезда

На Северном шоссе снова изменилась схема проезда

14 Мая 2020 г.
Ограничения начали действовать
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вторая половина мая в Красноярском крае будет аномально жаркой

Вторая половина мая в Красноярском крае будет аномально жаркой

12 Мая 2020 г.
Температура воздуха поднимется выше нормы на 10-12 градусов
Новости Красноярска: Красноярские банки заполонили фальшивые пятитысячные купюры

Красноярские банки заполонили фальшивые пятитысячные купюры

14 Мая 2020 г.
Речь идет только о деньгах, оказавшихся именно у банковских работников
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

14 Мая 2020 г.
Придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19