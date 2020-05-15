На выходных в Красноярск вернется теплая погода

Синоптики прогнозируют значительное потепление в Красноярске на выходных. В пятницу, 15 мая, в городе ожидается юго-восточный ветер с порывами до 11 м/с, преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется до +13…+15°С.

«15 мая на юге Таймырского МР днем ожидаются порывы южного ветра до 15-18 м/с, в центральных районах Красноярского края ночью и утром местами туман», - предупредили в Среднесибирском метеоцентре.

В ночь на субботу, 16 мая, температура опустится до +5°С, в светлое время суток термометры покажут +22°С. Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность, без осадков.

В воскресенье, 17 мая, ночью в Красноярске будет около +12°С, днем до +24°С, небольшой дождь.