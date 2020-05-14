Красноярские медики жалуются на отсутствие обещанных доплат за лечение коронавирусных пациентов

Красноярские медики в социальных сетях жалуются на отсутствие обещанных выплат за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. На эти цели было выделено 430 млн рублей. Врачам должны доплачивать от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от категории. Но по словам самих же медработников, деньги далеко не всегда доходят до адресатов. В иных случаях суммы не соответствуют обещанным и составляют не более тысячи рублей.

Власти края обещали разобраться в ситуации - каждый врач, задействованный в лечении пациентов с COVID-19, должен получить доплату.

«Люди рискуют жизнью, не видят родных – их труд должен оцениваться достойно. Причем в тех объемах, о которых было мною заявлено. Размер выплат нельзя занижать формальным подходом и бюрократическим крючкотворством. Это не тот случай, когда нужно экономить бюджетные деньги. Ситуацию беру под личный контроль», - написал губернатор края Александр Усс на своей странице в Instagram.

Также глава края поручил вице-премьеру Алексею Подкорытову разобраться с ситуацией в Красноярской поликлинике №5. Там медики жаловались, что их заставляют писать заявления на отпуск без содержания. Если это подтвердится, то к руководству пообещали применить серьезные меры.

Фото: Минздрав