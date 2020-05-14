14 мая
Красноярск
погода +6 °C
73.58
 
€ 79.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские медики жалуются на отсутствие обещанных доплат за лечение коронавирусных пациентов

Главная Общество
Красноярск
15:53 14 Мая 2020
общество, красноярск, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские медики в социальных сетях жалуются на отсутствие обещанных выплат за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. На эти цели было выделено 430 млн рублей. Врачам должны доплачивать от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от категории. Но по словам самих же медработников, деньги далеко не всегда доходят до адресатов. В иных случаях суммы не соответствуют обещанным и составляют не более тысячи рублей. 

Власти края обещали разобраться в ситуации - каждый врач, задействованный в лечении пациентов с COVID-19, должен получить доплату. 

«Люди рискуют жизнью, не видят родных – их труд должен оцениваться достойно. Причем в тех объемах, о которых было мною заявлено. Размер выплат нельзя занижать формальным подходом и бюрократическим крючкотворством. Это не тот случай, когда нужно экономить бюджетные деньги. Ситуацию беру под личный контроль», - написал губернатор края Александр Усс на своей странице в Instagram.

Также глава края поручил вице-премьеру Алексею Подкорытову разобраться с ситуацией в Красноярской поликлинике №5. Там медики жаловались, что их заставляют писать заявления на отпуск без содержания. Если это подтвердится, то к руководству пообещали применить серьезные меры. 

Фото: Минздрав

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае резко снизилось число заболевших COVID-19

В Красноярском крае резко снизилось число заболевших COVID-19

14 Мая 2020 г.
За сутки зарегистрирован 21 случай
Новости Красноярска: В красноярских школах не будут вводить постоянное онлайн-обучение

В красноярских школах не будут вводить постоянное онлайн-обучение

14 Мая 2020 г.
Министр образования края опровергла слухи
Новости Красноярска: Гонщиков в Красноярске будет вычислять лазерный комплекс видеофиксации

Гонщиков в Красноярске будет вычислять лазерный комплекс видеофиксации

14 Мая 2020 г.
Новый мобильный комплекс заработал в краевом центре
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт ставит рекорды по грузовым рейсам

Красноярский аэропорт ставит рекорды по грузовым рейсам

14 Мая 2020 г.
Пассажиропоток при этом стремительно падает
Новости Красноярска: На Северном шоссе снова изменилась схема проезда

На Северном шоссе снова изменилась схема проезда

14 Мая 2020 г.
Ограничения начали действовать
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт установил мемориальную плиту в честь Героя Советского Союза Михаила Хвастанцева в г. Минусинске

Красноярскэнергосбыт установил мемориальную плиту в честь Героя Советского Союза Михаила Хвастанцева в г. Минусинске

14 Мая 2020 г.
Месторасположение было выбрано не случайно
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 93 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае

93 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае

13 Мая 2020 г.
Первое место снова у Красноярска
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

14 Мая 2020 г.
Придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей
Новости Красноярска: «227 случаев»: в Красноярском крае установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

«227 случаев»: в Красноярском крае установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

12 Мая 2020 г.
Всего в регионе 1428 заразившихся
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19