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В Красноярском крае резко снизилось число заболевших COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:20 14 Мая 2020
общество, красноярск, заражение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае на 14 мая зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. Это меньше, чем за последние несколько дней, когда число инфицированных достигало сотен человек. Всего в регионе 1542 случая с начала пандемии. 

«За последние сутки зарегистрирован 21 случай заболевания, все заболевшие жители города Красноярска», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

По данным оперативного штаба, 468 (+30 за сутки) человек вылечились от коронавируса. Количество умерших пациентов не меняется уже несколько дней - 15 человек за все время. 

Фото: pixabay.com

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