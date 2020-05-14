В Красноярском крае резко снизилось число заболевших COVID-19

В Красноярском крае на 14 мая зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. Это меньше, чем за последние несколько дней, когда число инфицированных достигало сотен человек. Всего в регионе 1542 случая с начала пандемии.

«За последние сутки зарегистрирован 21 случай заболевания, все заболевшие жители города Красноярска», - рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным оперативного штаба, 468 (+30 за сутки) человек вылечились от коронавируса. Количество умерших пациентов не меняется уже несколько дней - 15 человек за все время.

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