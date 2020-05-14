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В красноярских школах не будут вводить постоянное онлайн-обучение

Главная Общество
Красноярск
13:26 14 Мая 2020
общество, красноярск, школы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Министр образования Красноярского края Светлана Маковская в рамках видеосовещания с главами районных и городских управлений ответила на актуальные вопросы по поводу ЕГЭ и постоянного онлайн-обучения школьников. 

Так, учебный год для начальной школы завершится 22 мая, для старшеклассников - 29-30 мая. До этого времени дети будут учиться дистанционно - такой формат освоили 340 тысяч школьников по всему краю. 

Также глава Минобра опровергла информацию о том, что обучение теперь навсегда останется таким. 

«Эти данные не соответствуют действительности. Обучение с применением дистанционных технологий – временная мера. Когда ограничительные меры в регионе будут сняты, откроются школы и ребята продолжат учебный процесс в обычном режиме. Более того, на сегодняшний день в крае уже  в штатном режиме обучаются 5 272 учеников в 96 школах из 15 муниципальных районов, расположенных в отдаленных, труднодоступных местностях», – добавила министр. 

Главной темой стало проведение ЕГЭ и ГИА в условиях пандемии. Девятиклассников полностью освободили от экзаменов по русскому и математике - итоговые оценки выставят за пройденные четверти. Сроки проведения ЕГЭ, скорее всего, перенесут. 

«Точная дата начала экзаменационной кампании – 2020 станет известна в ближайшую неделю. Также предполагается, что ЕГЭ будут сдавать только как вступительные экзамены в вузы. Обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике могут отменить. Ученикам, которые не собираются поступать в вуз, оценки в аттестат будут выставлять на основании полугодовых оценок. Соответствующий документ находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ», - объяснили в министерстве. 

Напомним, вузы в этом году будут принимать заявления о поступлении онлайн

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