В красноярских школах не будут вводить постоянное онлайн-обучение

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская в рамках видеосовещания с главами районных и городских управлений ответила на актуальные вопросы по поводу ЕГЭ и постоянного онлайн-обучения школьников.

Так, учебный год для начальной школы завершится 22 мая, для старшеклассников - 29-30 мая. До этого времени дети будут учиться дистанционно - такой формат освоили 340 тысяч школьников по всему краю.

Также глава Минобра опровергла информацию о том, что обучение теперь навсегда останется таким.

«Эти данные не соответствуют действительности. Обучение с применением дистанционных технологий – временная мера. Когда ограничительные меры в регионе будут сняты, откроются школы и ребята продолжат учебный процесс в обычном режиме. Более того, на сегодняшний день в крае уже в штатном режиме обучаются 5 272 учеников в 96 школах из 15 муниципальных районов, расположенных в отдаленных, труднодоступных местностях», – добавила министр.

Главной темой стало проведение ЕГЭ и ГИА в условиях пандемии. Девятиклассников полностью освободили от экзаменов по русскому и математике - итоговые оценки выставят за пройденные четверти. Сроки проведения ЕГЭ, скорее всего, перенесут.

«Точная дата начала экзаменационной кампании – 2020 станет известна в ближайшую неделю. Также предполагается, что ЕГЭ будут сдавать только как вступительные экзамены в вузы. Обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике могут отменить. Ученикам, которые не собираются поступать в вуз, оценки в аттестат будут выставлять на основании полугодовых оценок. Соответствующий документ находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ», - объяснили в министерстве.

Напомним, вузы в этом году будут принимать заявления о поступлении онлайн.