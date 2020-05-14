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Гонщиков в Красноярске будет вычислять лазерный комплекс видеофиксации

Главная Общество
Красноярск
12:20 14 Мая 2020
общество, красноярск, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске 14 мая заработал новый лазерный комплекс видеофиксации нарушений ПДД. Оборудование установлено в автомобиль. Чтобы комплекс заработал, оператору необходимо внести в специальную программу данные о месте контроля, рассказали в КрУДоре. 

Нарушения правил дорожного движения будут фиксироваться автоматически через стекло машины. Камеры, в том числе, фотографируют нарушителей скоростного режима. 

«Комплекс вычисляет скорость и направление движения всех автомобилей, обеспечивая эффективный контроль дорожного движения. Фиксация происходит одновременно, даже в очень плотном транспортном потоке», – рассказал заместитель руководителя КрУДора по информационным технологиям Михаил Буйлов.

В будущем этот комплекс установят на пригородных трассах, его будут использовать вне действующих передвижных рубежей. Это значит, что автомобиль начнет работать в дополнение к уже установленным камерам. В этом году в крае выставляется не менее 47 рубежей ежедневно.

Места для комплекса выберут сотрудники ГИБДД - в течение дня машину будут перемещать в разные участки.  

Отметим, что специалисты уже прошли обучение для работы с комплексом. 

Фото: КрУДор

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