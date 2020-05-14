Гонщиков в Красноярске будет вычислять лазерный комплекс видеофиксации

В Красноярске 14 мая заработал новый лазерный комплекс видеофиксации нарушений ПДД. Оборудование установлено в автомобиль. Чтобы комплекс заработал, оператору необходимо внести в специальную программу данные о месте контроля, рассказали в КрУДоре.

Нарушения правил дорожного движения будут фиксироваться автоматически через стекло машины. Камеры, в том числе, фотографируют нарушителей скоростного режима.

«Комплекс вычисляет скорость и направление движения всех автомобилей, обеспечивая эффективный контроль дорожного движения. Фиксация происходит одновременно, даже в очень плотном транспортном потоке», – рассказал заместитель руководителя КрУДора по информационным технологиям Михаил Буйлов.

В будущем этот комплекс установят на пригородных трассах, его будут использовать вне действующих передвижных рубежей. Это значит, что автомобиль начнет работать в дополнение к уже установленным камерам. В этом году в крае выставляется не менее 47 рубежей ежедневно.

Места для комплекса выберут сотрудники ГИБДД - в течение дня машину будут перемещать в разные участки.

Отметим, что специалисты уже прошли обучение для работы с комплексом.

Фото: КрУДор