14 мая
Красноярск
погода +8 °C
73.58
 
€ 79.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский аэропорт ставит рекорды по грузовым рейсам

Главная Общество
Красноярск
11:12 14 Мая 2020
общество, красноярск, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Международный аэропорт Красноярска подвел итоги работы за январь-апрель 2020 года. Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток воздушной гавани постоянно снижается, однако растет количество грузовых рейсов. 

Так, аэропорт поставил новый рекорд по числу таких вылетов - за четыре месяца был побит показатель всего прошлого года. Тогда грузовых рейсов было 928, а за 2020-й - уже 949. 

«По итогам первых четырех месяцев 2020 года грузовых рейсов из аэропорта Красноярск совершено вчетверо больше, чем за аналогичный период 2019 года (949 против 249)», - рассказали в воздушной гавани. 

Аэропорт добился новых рекордных цифр по международным грузам - 300 тонн против 192 в апреле прошлого года. 

Пассажиропоток при этом продолжает снижаться из-за коронавируса. Например, в апреле из Красноярска вылетело 287 бортов - это на 72% меньше, чем год назад.  По статистике Международной ассоциации аэропортов, среди 33 крупных аэропортов России падение пассажиропотока за апрель составило 93%, показатель аэропорта Красноярск составил 88% (25 011 человек). Международные вылеты были отменены 22 марта. 

Фото: vk.com/kja.aero

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Северном шоссе снова изменилась схема проезда

На Северном шоссе снова изменилась схема проезда

14 Мая 2020 г.
Ограничения начали действовать
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт установил мемориальную плиту в честь Героя Советского Союза Михаила Хвастанцева в г. Минусинске

Красноярскэнергосбыт установил мемориальную плиту в честь Героя Советского Союза Михаила Хвастанцева в г. Минусинске

14 Мая 2020 г.
Месторасположение было выбрано не случайно
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

14 Мая 2020 г.
Придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей
Новости Красноярска: Новые животные и птицы Красноярского края внесены в Красную книгу

Новые животные и птицы Красноярского края внесены в Красную книгу

14 Мая 2020 г.
Минприроды расширило список редких обитателей
Новости Красноярска: Губернатор поручил краевому правительству решить проблему с очередями в отделениях ПФР

Губернатор поручил краевому правительству решить проблему с очередями в отделениях ПФР

14 Мая 2020 г.
Красноярцы часами стоят в очереди для оформления СНИЛС
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт подвел итоги работы за 3 месяца 2020 года

Красноярскэнергосбыт подвел итоги работы за 3 месяца 2020 года

13 Мая 2020 г.
За отчетный период компания отпустила потребителям 3,34 млрд кВт*ч. электроэнергии
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Директор «Исторического квартала» погиб в ДТП под Красноярском

Директор «Исторического квартала» погиб в ДТП под Красноярском

11 Мая 2020 г.
Кирилл Бучель проводил выходные за городом
Новости Красноярска: Жителей Красноярского края обязали носить маски в общественных местах

Жителей Красноярского края обязали носить маски в общественных местах

12 Мая 2020 г.
Губернатор обратился к жителям региона
Новости Красноярска: В Красноярске испортится погода: синоптики обещают град и грозы

В Красноярске испортится погода: синоптики обещают град и грозы

13 Мая 2020 г.
Температура опустится до 12 градусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19