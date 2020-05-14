Красноярский аэропорт ставит рекорды по грузовым рейсам

Международный аэропорт Красноярска подвел итоги работы за январь-апрель 2020 года. Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток воздушной гавани постоянно снижается, однако растет количество грузовых рейсов.

Так, аэропорт поставил новый рекорд по числу таких вылетов - за четыре месяца был побит показатель всего прошлого года. Тогда грузовых рейсов было 928, а за 2020-й - уже 949.

«По итогам первых четырех месяцев 2020 года грузовых рейсов из аэропорта Красноярск совершено вчетверо больше, чем за аналогичный период 2019 года (949 против 249)», - рассказали в воздушной гавани.

Аэропорт добился новых рекордных цифр по международным грузам - 300 тонн против 192 в апреле прошлого года.



Пассажиропоток при этом продолжает снижаться из-за коронавируса. Например, в апреле из Красноярска вылетело 287 бортов - это на 72% меньше, чем год назад. По статистике Международной ассоциации аэропортов, среди 33 крупных аэропортов России падение пассажиропотока за апрель составило 93%, показатель аэропорта Красноярск составил 88% (25 011 человек). Международные вылеты были отменены 22 марта.

Фото: vk.com/kja.aero