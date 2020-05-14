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На Северном шоссе снова изменилась схема проезда

Главная Общество
Красноярск
10:28 14 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На Севером шоссе снова изменилась схема движения транспорта из-за ремонта. С сегодняшнего дня там вводятся дополнительные ограничения, сообщили в КрУДоре. 

Так, от Солонцовской развязки в сторону кольца на Северном шоссе (в районе моста через р. Кача) полоса движения теперь смещена вправо.

«Ранее введенное ограничение в районе «АЗС 25 часов» также остается актуальным», - отметили в управлении. 

На подъеме к Северному шоссе от Солонцов перекрыта левая сторона дороги - на участке протяженностью 600 метров транспорт двигается по правой стороне. 

Напомним, в октябре 2019 года дорожники приступили к реконструкции Обхода Красноярска. Участок трассы с 5,5 по 8,5 км подсветят, также на дороге установят новую систему отвода воды. Проезжая часть станет четырехполосной, а встречные потоки разделит барьерное ограждение. В планах у властей начать и строительство второго моста через Качу.

Фото: КрУДор

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