На Северном шоссе снова изменилась схема проезда

На Севером шоссе снова изменилась схема движения транспорта из-за ремонта. С сегодняшнего дня там вводятся дополнительные ограничения, сообщили в КрУДоре.



Так, от Солонцовской развязки в сторону кольца на Северном шоссе (в районе моста через р. Кача) полоса движения теперь смещена вправо.

«Ранее введенное ограничение в районе «АЗС 25 часов» также остается актуальным», - отметили в управлении.

На подъеме к Северному шоссе от Солонцов перекрыта левая сторона дороги - на участке протяженностью 600 метров транспорт двигается по правой стороне.

Напомним, в октябре 2019 года дорожники приступили к реконструкции Обхода Красноярска. Участок трассы с 5,5 по 8,5 км подсветят, также на дороге установят новую систему отвода воды. Проезжая часть станет четырехполосной, а встречные потоки разделит барьерное ограждение. В планах у властей начать и строительство второго моста через Качу.

Фото: КрУДор