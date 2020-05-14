Красноярскэнергосбыт установил мемориальную плиту в честь Героя Советского Союза Михаила Хвастанцева в г. Минусинске

В честь 75-летия Победы сотрудники ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро») установили в Минусинске мемориальную плиту на улице, названной в честь Героя Советского Союза Михаила Поликарповича Хвастанцева. Месторасположение было выбрано не случайно. Именно на этой улице находится здание Минусинского межрайонного отделения энергосбытовой компании.

Житель Минусинска, гвардии сержант Михаил Поликарпович Хвастанцев, продемонстрировал образец мужества в боях 20-21 августа 1942 года на подступах к Сталинграду, в районе села Дубовый Овраг. Артиллерийский взвод под командованием Михаила Хвастанцева вел огонь с открытых огневых позиций по наступающим танкам противника. Под прикрытием авиации более 20 вражеских танков, расстреливая батарею, приблизились на расстояние 200 - 300 м. Михаил Поликарпович принял решение эвакуировать раненых, а сам остался прикрывать их отход.

Из противотанкового ружья Михаил подбил передний танк, остальные, разбившись на две группы, стали обходить батарею с флангов. Гвардии сержант Хвастанцев подбил гусеницу ближайшего танка, но тот продолжил движение. Машина «проутюжила» окоп, в котором находился герой. Михаил выжил, он переждал, пока танк проедет вперед, и добил врага брошенной связкой гранат. В момент броска Михаил Поликарпович был сражен автоматной очередью.

«Подвиг Михаила Хвастанцева не так широко известен, как подвиги Александра Матросова или Николая Тотмина, но это только наше упущение - потомков, которые должны помнить каждого героя. Наш земляк в 22 года ценой своей жизни прикрыл отход товарищей. Без сомнения, это пример беззаветной любви к Родине и самопожертвования ради спасения соратников. Поэтому мы приняли решение о создании мемориала. В настоящий момент установлены постамент и мемориальная доска. Когда закончится режим самоизоляции, сотрудники отделения проведут работы по благоустройству прилегающей территории. В будущем мы планируем в партнерстве с минусинскими образовательными учреждениями провести экскурсии для детей, где они узнают о подвиге своего земляка», - рассказал директор Минусинского МРО Евгений Гуляев.

Красноярскэнергосбыт принимает активное участие в праздновании 75-летия Победы. В 2020 году Красноярскэнергосбыт оказал финансовую и организационную поддержку в восстановлении памятников Великой Отечественной войны в Ойском, Заозерновском, Шушенском и Парнинском сельсоветах. Сотрудники компании и их дети присоединились к онлайн-акции «Наследники Победы» и другим федеральным онлайн-акциям. Творческие работы сотрудников и их детей, а также познавательная информация о Войне размещены в специальном разделе на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Группа РусГидро осуществляет комплекс мероприятий по поддержке ветеранов и участников Великой Отечественной войны в рамках благотворительной программы. Во всех регионах присутствия энергохолдинг ежегодно проводит для ветеранов праздничные концерты, вручает ценные подарки, оказывает материальную помощь.

РусГидро благоустраивает мемориалы и памятники, способствует формированию преемственности поколений, организуя торжественные патриотические мероприятия для детей.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»