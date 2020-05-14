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В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

Главная Общество
Красноярск
09:00 14 Мая 2020
общество, красноярск, штрафы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевое правительство утвердило штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах. За отсутствие средств индивидуальной защиты гражданам придется заплатить 1 тысячу рублей, при повторном нарушении – 3 тысячи рублей. Штраф для должностных лиц составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

С 13 мая при появлении в общественных местах красноярцы обязаны надевать защитные маски. Использовать средства индивидуальной защиты необходимо в закрытых помещениях, общественном транспорте и такси, на остановках, при посещении организаций. На улице можно находиться без маски при соблюдении социальной дистанции.

Режим ношения масок принят по рекомендации главного санитарного врача в Красноярском крае.

Напомним, самоизоляция в регионе продлена до 31 мая.

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