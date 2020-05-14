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Новые животные и птицы Красноярского края внесены в Красную книгу

Главная Общество
Красноярск
08:45 14 Мая 2020
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Обитатели лесов Красноярского края пополнили список краснокнижных животных. Решением Минприроды в Красную книгу России включены серый гусь, сибирский таежный гуменник, касатка, кобчик, хрустан, красношейная поганка, овсянка-ремез и дубровник.

Список особо охраняемых животных пополнили копытные: сибирский горный козел и ангарская популяция дикого северного оленя.

«Ресурсы ангарской группировки дикого северного оленя в последние 40 лет снизились более чем в пять раз, и такая тенденция продолжается. Основная причина – браконьерство и нарушение мест обитания вырубкой лесов. Кроме того, олень данной популяции отличается сниженной оборонительной реакцией при встрече с человеком, поэтому сохраняется лишь вдали от людских поселений. Ранее в Красную книгу России была включена Алтае-саянская популяция дикого северного оленя», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Присвоение обитателям сибирской тайги особого статуса позволит сохранить исчезающие популяции.

Добавим, что за охоту на краснокнижных животных браконьерам грозит штраф до миллиона рублей, а также до 5 лет лишения свободы.

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

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