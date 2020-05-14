Губернатор поручил краевому правительству решить проблему с очередями в отделениях ПФР

Губернатор Александр Усс поручил краевому правительству решить проблему с очередями в отделениях Пенсионного фонда в Красноярске. Горожанам накануне пришлось провести несколько часов в очередях, чтобы оформить СНИЛС, необходимый для получения президентских выплат на детей.

«Дал поручение правительству края оперативно помочь Пенсионному фонду РФ с организацией работы, предложить наши краевые ресурсы и специалистов, чтобы ускорить обработку обращений граждан», - сообщил губернатор.

Глава региона также призвал красноярцев не подвергать себя и родных риску заражения в очередях.

«Надеюсь, в ближайшие дни Пенсионному фонду РФ с нашей помощью удастся организовать работу так, чтобы не создавать очередей. И тогда уже можно будет спокойно получить все необходимые документы», - добавил Усс.

Единоразовые выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч начнут выплачивать с 1 июня. Обратиться с заявлением на выплату можно до 1 октября 2020 года. Для этого создан специальный сервис на портале госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru.

Важно, для получения господдержки, ребенку не должно исполниться 16 лет до 1 июля 2020 года.