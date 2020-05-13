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Красноярскэнергосбыт подвел итоги работы за 3 месяца 2020 года

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Красноярск
17:10 13 Мая 2020
электроэнергия, предприятие, энергетика, итоги, электричество
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ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, подвело итоги работы за 3 месяца 2020 года. Выручка предприятия составила 10,35 млрд рублей, в том числе выручка от продажи электрической энергии и мощности составила 10,2 млрд рублей без учета НДС, что на 0,54 млрд рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

За отчетный период энергосбытовая компания отпустила потребителям 3,34 млрд кВт*ч. электроэнергии, что на 0,18 млрд кВт*ч меньше, чем за 3 месяца 2019 года. Эти отклонения связаны с существенным повышением в 2020 году среднесуточной температуры относительно значений 2019 года -  в январе (+4,0°С) и феврале (+7,2°С). Кроме того, значительно снизился объем начислений по актам о безучетном потреблении электроэнергии и по нарушениям, связанным с истечением межповерочного интервала приборов и систем учета – на 26,75 млн кВт*ч относительно аналогичного периода 2019 года. Также на полезный отпуск электроэнергии повлиял выход крупных потребителей оптовый рынок электроэнергии и мощности. Среди них ООО ЛМЗ «СКАД», Лесосибирский ЛДК, КГАУ «Региональный центр спортивных технологий», АО «Данон Россия» - филиал «Молочный Комбинат «Милко», ООО «Транснефть – Восток».

На 1 апреля 2020 года задолженность предприятий и организаций Красноярского края перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» в части реализации электроэнергии и мощности составила 5,67 млрд рублей, в том числе долг населения на прямых расчетах - 950 млн рублей. За 3 месяца 2020 года потребители Красноярского края увеличили свою задолженность перед сбытовой компанией на 298,3 млн рублей (5,6%). В структуре дебиторской задолженности большую часть занимают долги по группе «Предприятия ЖКХ» (1,22 млрд рублей). Крупнейшими дебиторами по итогам 3 месяцев 2020 года являются Управляющие компании г. Красноярска, ранее входившие в ГУК «ЖилФонд» - 276,5 млн рублей, ООО «Теплотехник» (п. Шушенское) - 253,2 млн рублей, ООО «Строительная компания» (г.Бородино) - 111,4 млн рублей.

За 3 месяца 2020 года Красноярскэнергосбыт предъявил 524 иска – к юридическим лицам на сумму около 452 млн рублей и 6533 иска – к физическим лицам на сумму 39,43 млн рублей.

Выручка от реализации услуг по управлению жилым фондом составила 62,9 млн рублей. 

За 3 месяца 2020 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» по договору с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов собрало 636,8 млн рублей взносов на капитальный ремонт, что на 3 % больше, чем за аналогичный период 2019 года. В отчётный период собираемость взносов на капитальный ремонт по территориям действия договора составила 86,2%.

За 3 месяца 2020 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» по договорам с поставщиками коммунальных услуг, вошедших в проект ЕРИЦ, собрало около 1,9 млрд рублей. Напомним, реализация проекта «Единый расчетно-информационный центр» (ЕРИЦ) началась в 2016 году, цель его – создание единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг и сбора иных платежей, консультации по принципу «единого окна», оплата за потребленные ресурсы без комиссий и расширение спектра самых современных сервисов по обслуживанию клиентов.

На конец 1 квартала 2020 года ЕРИЦ успешно обслуживают жителей 57 территорий Красноярского края, в проекте участвуют 76 контрагентов-поставщиков коммунальных услуг и управляющих организаций.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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