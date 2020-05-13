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В Красноярске испортится погода: синоптики обещают град и грозы

Главная Общество
Красноярск
15:47 13 Мая 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Жителей Красноярского края предупредили о погодных изменениях. В четверг, 14 мая, в южных и центральный районах ожидаются сильные дожди, грозы и даже град. Порывы северо-восточного ветра усилятся до 15-20 м/с. Об этом предупредили в ГУ МЧС по краю. 

Красноярцев просят соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома. 

«Оказавшись на улице, не стойте вблизи старых и одиночно стоящих деревьев, рекламных щитов, металлических конструкций и линий электропередач. Не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам», - рассказали в ведомстве. 

Спасатели просят тех, кто находится на природе, не разводить костры и быть предельно осторожными с огнем. 

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