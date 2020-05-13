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93 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
15:19 13 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае за сутки число зараженных выросло на 93 человека - всего в регионе 1521 случай. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 

На первом месте снова Красноярска - 45 новых случаев, в Северо-Енисейском районе - 34, в Сосновоборске и Уярском районе - по три зараженных, В Назарово и Шушенском районе - по два случая, а в Железногорске, Зеленогорске, Канске и Минусинском районе - по одному. 

Отметим, что с начала пандемии в Красноярском крае выздоровели после коронавируса 425 человек (+50 за сутки), 15 пациентов скончались. 

По данным операштаба, в регионе за все время проведено более 111 тысяч тестов на коронавирус, за последние сутки - 3242.

Фото: оперштаб

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