93 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае

В Красноярском крае за сутки число зараженных выросло на 93 человека - всего в регионе 1521 случай. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

На первом месте снова Красноярска - 45 новых случаев, в Северо-Енисейском районе - 34, в Сосновоборске и Уярском районе - по три зараженных, В Назарово и Шушенском районе - по два случая, а в Железногорске, Зеленогорске, Канске и Минусинском районе - по одному.

Отметим, что с начала пандемии в Красноярском крае выздоровели после коронавируса 425 человек (+50 за сутки), 15 пациентов скончались.

По данным операштаба, в регионе за все время проведено более 111 тысяч тестов на коронавирус, за последние сутки - 3242.

Фото: оперштаб