Новый автобусный маршрут поедет в Солонцы-2 на этой неделе

В мэрии Красноярска объявили дату выхода на линию нового автобуса №76 - пассажиры смогут проехаться на кольцевому маршруту с 16 мая. В июне в микрорайоне Солонцы-2 ожидают первых жильцов новостроек.

Автобусы поедут по такому маршруту: мкрн. Покровский – ул. Чернышевского – ул. Мужества – ул. Шахтеров – ул. 9 Мая – пр. Авиаторов – Северное шоссе – ЖК «Ясный».

В обратном направлении они будут двигаться так: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – пр. Авиаторов – у​л. 9 Мая – ул. Шахтеров – ул. Мужества – ул. Чернышевского – мкрн. Покровский.

Напомним, ранее был определен перевозчик для обслуживания маршрута № 76. На линии будут работать от 4 до 6 автобусов среднего и большого класса вместимости.