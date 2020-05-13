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Новый автобусный маршрут поедет в Солонцы-2 на этой неделе

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Красноярск
13:31 13 Мая 2020
общество, красноярск, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В мэрии Красноярска объявили дату выхода на линию нового автобуса №76 - пассажиры смогут проехаться на кольцевому маршруту с 16 мая. В июне в микрорайоне Солонцы-2 ожидают первых жильцов новостроек. 

Автобусы поедут по такому маршруту: мкрн. Покровский  – ул. Чернышевского –  ул. Мужества – ул. Шахтеров – ул. 9 Мая – пр. Авиаторов – Северное шоссе –   ЖК «Ясный». 

В обратном направлении они будут двигаться так: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – пр. Авиаторов – у​л. 9 Мая – ул. Шахтеров – ул. Мужества – ул. Чернышевского – мкрн. Покровский.

Напомним, ранее был определен перевозчик для обслуживания маршрута № 76. На линии будут работать от 4 до 6 автобусов среднего и большого класса вместимости. 

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