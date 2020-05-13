В Красноярске открыли парки и кладбища

В Красноярске принято решение открыть для прогулок парки и скверы. Как рассказали в мэрии, с сегодняшнего дня у горожан появилась возможность посещать остров Татышев для занятий спортом. В парке убрали блоки с автомобильных парковок, а автобусы теперь останавливаются на острове Татышев и БКЗ.

«С завтрашнего дня начнут работать туалеты. А вот прокат велосипедов и роликов будет закрыт, пока не снимут ограничения по самоизоляции. Также не будут проводиться и массовые мероприятия», - пояснили в городской администрации.

Также в Красноярске начнут постепенно открывать кладбища. Горожан просят не забывать о мерах предосторожности - необходимо соблюдать дистанцию, не пользоваться уличными тренажерами, не пускать детей на игровые площадки и избегать массового скопления людей.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf