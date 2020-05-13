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В Красноярске открыли парки и кладбища

Главная Общество
Красноярск
12:54 13 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске принято решение открыть для прогулок парки и скверы. Как рассказали в мэрии, с сегодняшнего дня у горожан появилась возможность посещать остров Татышев для занятий спортом. В парке убрали блоки с автомобильных парковок, а автобусы теперь останавливаются на острове Татышев и БКЗ. 

«С завтрашнего дня начнут работать туалеты. А вот прокат велосипедов и роликов будет закрыт, пока не снимут ограничения по самоизоляции. Также не будут проводиться и массовые мероприятия», - пояснили в городской администрации. 

Также в Красноярске начнут постепенно открывать кладбища. Горожан просят не забывать о мерах предосторожности - необходимо соблюдать дистанцию, не пользоваться уличными тренажерами, не пускать детей на игровые площадки и избегать массового скопления людей. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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