В Красноярском крае стартовал весенний призыв

Военные комиссариаты Красноярского края начали принимать призывников в условиях пандемии коронавируса. Комиссии определят категорию годности молодых людей для прохождения службы по призыву в различных видах войск.

Каждый молодой человек должен измерить температуру, обработать руки и надеть маску. Перемещение призывников по специалистам организовано малыми группами с соблюдением дистанции - на итоговое заседание допускают по одному. Каждый призывник в таком случае пройдет обязательный санитарный контроль и сдаст анализы на коронавирус. Такие меры необходимы, чтобы не допустить заражения будущих солдат.

Напомним, весенний призыв в России начался 1 апреля и завершится 15 июля 2020 года.