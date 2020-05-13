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В Красноярском крае стартовал весенний призыв

Главная Общество
Красноярск
12:00 13 Мая 2020
общество, красноярск
Источник: Енисей
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Военные комиссариаты Красноярского края начали принимать призывников в условиях пандемии коронавируса. Комиссии определят категорию годности молодых людей для прохождения службы по призыву в различных видах войск. 

Каждый молодой человек должен измерить температуру, обработать руки и надеть маску. Перемещение призывников по специалистам организовано малыми группами с соблюдением дистанции - на итоговое заседание допускают по одному. Каждый призывник в таком случае пройдет обязательный санитарный контроль и сдаст анализы на коронавирус. Такие меры необходимы, чтобы не допустить заражения будущих солдат.

Напомним, весенний призыв в России начался 1 апреля и завершится 15 июля 2020 года. 

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