13 мая
Красноярск
погода +15 °C
73.43
 
€ 79.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На трех улицах Красноярска запретят остановку транспорта

Главная Общество
Красноярск
10:50 13 Мая 2020
общество, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске на ул. Водопьянова изменится организация дорожного движения - на участке в районе домов 16 и 24 Д автомобилистам запретят останавливаться и парковаться, сообщили в мэрии. 

«Изменения будут введены с 18 мая на постоянной основе. Такое решение было принято для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций», - пояснили в администрации. 

На ул. Водопьянова установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

На трех улицах Красноярска запретят остановку транспорта

Также в мэрии решили откорректировать движение в районе ул. Шелковая и пер. Якорный. 

«Изменения вступят в силу 31 мая коснутся участков по нечетной стороне пер. Якорный и по четной стороне ул. Шелковая. Там будут установлены знаки», - пояснили в администрации. 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заполярный актив «Норникеля» получил сертификат в области киберзащиты

Заполярный актив «Норникеля» получил сертификат в области киберзащиты

13 Мая 2020 г.
Документ выдан по итогам аудита Британского института стандартов
Новости Красноярска: В Красноярске при ФМБА открыт второй госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

В Красноярске при ФМБА открыт второй госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

13 Мая 2020 г.
В медучреждении 90 мест
Новости Красноярска: Улицы Аэровокзальная и Дудинская включены в план ремонта на этот год

Улицы Аэровокзальная и Дудинская включены в план ремонта на этот год

13 Мая 2020 г.
Также отремонтируют участок пр. Красноярский рабочий и ул. Ястынская
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края снят режим ЧС

В лесах Красноярского края снят режим ЧС

13 Мая 2020 г.
Ситуация с пожарами стала стабильной
Новости Красноярска: Жителей Красноярского края обязали носить маски в общественных местах

Жителей Красноярского края обязали носить маски в общественных местах

12 Мая 2020 г.
Губернатор обратился к жителям региона
Новости Красноярска: «227 случаев»: в Красноярском крае установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

«227 случаев»: в Красноярском крае установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

12 Мая 2020 г.
Всего в регионе 1428 заразившихся
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 2,5 тысячи красноярцев нашли работу во время пандемии

2,5 тысячи красноярцев нашли работу во время пандемии

8 Мая 2020 г.
В регионе сохраняется устойчивый спрос на кадры
Новости Красноярска: Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова отправили под арест

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова отправили под арест

8 Мая 2020 г.
Он проведет в СИЗО почти два месяца
Новости Красноярска: Вторая половина мая в Красноярском крае будет аномально жаркой

Вторая половина мая в Красноярском крае будет аномально жаркой

12 Мая 2020 г.
Температура воздуха поднимется выше нормы на 10-12 градусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19