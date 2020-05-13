На трех улицах Красноярска запретят остановку транспорта

В Красноярске на ул. Водопьянова изменится организация дорожного движения - на участке в районе домов 16 и 24 Д автомобилистам запретят останавливаться и парковаться, сообщили в мэрии.

«Изменения будут введены с 18 мая на постоянной основе. Такое решение было принято для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций», - пояснили в администрации.

На ул. Водопьянова установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

Также в мэрии решили откорректировать движение в районе ул. Шелковая и пер. Якорный.