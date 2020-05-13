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Заполярный актив «Норникеля» получил сертификат в области киберзащиты

Главная Общество
Красноярск
10:29 13 Мая 2020
предприятие, безопасность, металлургия, защита, технологии
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Заполярный филиал компании «Норникель» - Надеждинский металлургический завод - получил международный сертификат BSI. Этот документ подтверждает, что система управления информационной безопасностью на предприятии соответствует нормам и требованиям международных стандартов. 
 
Металлургический завод стал первым из российских предприятий горно-металлургической отрасли, прошедшим аудит Британского института стандартов. BSI - это лидер в области сертификации систем менеджмента. 
 
Так, система кибербезопасности ключевого предприятия «Норникеля» охватывает процессы оперативного управления производством, поставок сырья и технологических материалов, а также выполнения планов по производству и отгрузке готовой продукции. 
 
Получение международного сертификата играет большую роль для российской промышленности. 

«По сути, это признание очевидного факта: отечественные предприятия по уровню киберзащиты своих активов находятся на уровне лучших мировых практик. Международная сертификация объективно усиливает конкурентные преимущества предприятий группы «Норникель» и способствует повышению инвестиционной привлекательности компании в целом», — прокомментировал директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев. 

Отметим, что в прошлом году сертификат BSI получил Мурманский транспортный филиал «Норникеля». Его система корпоративной киберзащиты успешно прошла международный аудит.

Фото: пресс-служба «Норникеля»
По материалам пресс-службы «Норникеля»

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