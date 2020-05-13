Заполярный актив «Норникеля» получил сертификат в области киберзащиты

Заполярный филиал компании «Норникель» - Надеждинский металлургический завод - получил международный сертификат BSI. Этот документ подтверждает, что система управления информационной безопасностью на предприятии соответствует нормам и требованиям международных стандартов.



Металлургический завод стал первым из российских предприятий горно-металлургической отрасли, прошедшим аудит Британского института стандартов. BSI - это лидер в области сертификации систем менеджмента.



Так, система кибербезопасности ключевого предприятия «Норникеля» охватывает процессы оперативного управления производством, поставок сырья и технологических материалов, а также выполнения планов по производству и отгрузке готовой продукции.



Получение международного сертификата играет большую роль для российской промышленности.

«По сути, это признание очевидного факта: отечественные предприятия по уровню киберзащиты своих активов находятся на уровне лучших мировых практик. Международная сертификация объективно усиливает конкурентные преимущества предприятий группы «Норникель» и способствует повышению инвестиционной привлекательности компании в целом», — прокомментировал директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев.

Отметим, что в прошлом году сертификат BSI получил Мурманский транспортный филиал «Норникеля». Его система корпоративной киберзащиты успешно прошла международный аудит.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

По материалам пресс-службы «Норникеля»