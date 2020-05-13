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В Красноярске при ФМБА открыт второй госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

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Красноярск
09:39 13 Мая 2020
общество, красноярск, лечение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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На правобережье Красноярска при Сибирском клиническом центре ФМБА открыт второй госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Для приема больных с коронавирусом перепрофилирован хирургический корпус на ул. Коломенской. В нем создано 90 мест, в круглосуточной работе задействовано 60 специалистов.

Для проживания медиков выделен один этаж здания. Там оборудованы зоны релаксации и тренажерные залы, в дистанционном режиме врачам оказывают поддержку психологи. 

В первом госпитале ФМБА для пациентов с коронавирусом создано 60 мест. В нем работают более 50 специалистов - пульмонологи, реаниматологи–анестезиологи, инфекционисты, средний медперсонал, сообщили в пресс-службе ФСНКЦ ФМБА России. Доктора уже более двух недель живут в медучреждении.

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