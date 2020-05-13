В Красноярске при ФМБА открыт второй госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

На правобережье Красноярска при Сибирском клиническом центре ФМБА открыт второй госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Для приема больных с коронавирусом перепрофилирован хирургический корпус на ул. Коломенской. В нем создано 90 мест, в круглосуточной работе задействовано 60 специалистов.

Для проживания медиков выделен один этаж здания. Там оборудованы зоны релаксации и тренажерные залы, в дистанционном режиме врачам оказывают поддержку психологи.

В первом госпитале ФМБА для пациентов с коронавирусом создано 60 мест. В нем работают более 50 специалистов - пульмонологи, реаниматологи–анестезиологи, инфекционисты, средний медперсонал, сообщили в пресс-службе ФСНКЦ ФМБА России. Доктора уже более двух недель живут в медучреждении.