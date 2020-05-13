Улицы Аэровокзальная и Дудинская включены в план ремонта на этот год

Четыре объекта дополнили план ремонта дорог на этот год. После распределения средств из федерального и краевого бюджетов в список включили участок ул. Аэровокзальная от ул. Партизана Железняка до ул. Взлетной. Также дорожники приведут в порядок ул. Дудинскую, участок пр. Красноярский рабочий от Транспортного проезда до ул. Фестивальная, а также ул. Ястынская до проспекта Комсомольский.

«Улица Аэровокзальная является важной артерией, соединяющей Центральный и Советский районы. Она давно требует ремонта. Планируется, что на дороге обновят два слоя асфальта, бортовые камни, приведут в порядок заездные карманы, остановки и тротуары. Улица станет доступной для маломобильных горожан», - сообщили в мэрии.

Ремонт ул. Ястынская ведется с прошлого года – в этом сезоне его планируют завершить полностью. Реконструкцию проспекта на правобережье дорожники продолжат в следующем году.