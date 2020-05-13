В лесах Красноярского края снят режим ЧС

Региональное правительство приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края. Особое положение действовало с 24 апреля: из-за сухой погоды, ветра и жары была угроза возникновения лесных пожаров. Теперь ситуация стабилизировалось, а синоптики прогнозируют осадки в большинстве районов края. При этом правительство существенно расширило список населенных пунктов региона, где требуется особо тщательная подготовка к пожароопасному сезону из-за близости к лесам.

«Вошедшие в него населенные пункты должны иметь паспорта готовности к пожароопасному сезону с соответствующими мероприятиями. Как пояснил руководитель краевого агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Евгений Мусс, количество населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам, увеличилось на 78 единиц – до 474 поселений», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В МЧС напоминают, что в Красноярском крае по-прежнему запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы на территории городов и поселков, а также в садовых обществах.