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Жителей Красноярского края обязали носить маски в общественных местах

Главная Общество
Красноярск
15:39 12 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил с обращением к жителям. Глава региона напомнил, что до конца мая продолжается режим самоизоляции с учетом ранее принятых послаблений. Организациям, оказывающим услуги, пока запрещено работать в большинстве районов края - все из-за вспышки коронавируса в Северо-Енисейском районе (270 заболевших). 

Глава края уточнил, что с сегодняшнего дня должны были вступить в силу новые послабления в 50 муниципалитетах, но подписание указа пришлось отложить на неопределенный срок. 

«Мною дано поручение подготовить проект указа, разрешающего на всей территории края работу парикмахерских, ателье, части магазинов непродовольственной группы и многих других организаций сферы услуг. Но, к сожалению, подписание этого указа пришлось приостановить в связи со вспышкой заболевания в Северо-Енисейском районе», - сказал губернатор. 

Среди нововведений - обязательное ношение масок в общественных местах и в транспорте. 

«Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений. Действующий режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. Кроме того, по рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте», - сказал Усс. 

Глава края не исключает, что подписание указа о переходе к обычному ритму жизни может состояться в ближайшее время, если очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован. 

 

 

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