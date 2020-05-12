«227 случаев»: в Красноярском крае установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

В Красноярском крае коронавирус подтвердился у 227 человек за сутки. Это новый рекорд в регионе по числу зараженных COVID-19. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

На этот раз больше всего инфицированных зарегистрировано в Северо-Енисейском районе - сразу 168 случаев. На втором месте идет Красноярск - 30 заболевших.

«В Норильске – 8 случаев, в Сосновоборске, Шарыпово и Березовском районе - по три, в Канском - два зараженных, а в Дивногорске, Канске, Ачинске, Минусинске, Зеленогорске, Енисейске, в Шушенском, Богучанском, Шарыповском, Казачинском районах - по одному», - рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии в регионе 1428 подтвержденных диагнозов COVID-19. Из них 375 человек выздоровели (+90 за сутки), а 15 скончались.

Фото: Минздрав